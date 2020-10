மாவட்ட செய்திகள்

தேவநாதசுவாமி கோவில் அருகில் தடையை மீறி மொட்டையடித்த பக்தர்கள் விரட்டியடிப்பு - திருவந்திபுரத்தில் பரபரப்பு + "||" + Near Devanathaswamy Temple Expelling shaved devotees in violation of the ban - Excitement in Thiruvananthapuram

தேவநாதசுவாமி கோவில் அருகில் தடையை மீறி மொட்டையடித்த பக்தர்கள் விரட்டியடிப்பு - திருவந்திபுரத்தில் பரபரப்பு