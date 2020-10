மாவட்ட செய்திகள்

நாசிக்கில் ராணுவ பகுதிகளை படம் பிடித்து பாகிஸ்தான் வாட்ஸ்அப் குழுவுக்கு அனுப்பிய வாலிபர் கைது + "||" + Youth arrested for filming military areas in Nashik and sending them to Pakistan WhatsApp group

நாசிக்கில் ராணுவ பகுதிகளை படம் பிடித்து பாகிஸ்தான் வாட்ஸ்அப் குழுவுக்கு அனுப்பிய வாலிபர் கைது