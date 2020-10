மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் மாற்ற முயற்சி ரத்து செய்யப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகள் ரூ.1 கோடி பறிமுதல் 2 பேர் கைது + "||" + Attempt to change in Bangalore canceled Two arrested for seizing Rs 1 crore banknotes

பெங்களூருவில் மாற்ற முயற்சி ரத்து செய்யப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகள் ரூ.1 கோடி பறிமுதல் 2 பேர் கைது