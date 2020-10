மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகருக்கான கூடுதல் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர கோரிக்கை + "||" + For the award city Additional partnership plan Request to bring into use

விருதுநகருக்கான கூடுதல் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர கோரிக்கை