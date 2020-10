மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூர், செந்துறை பகுதிகளுக்கு 9 ஆண்டுகளாக முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு வராத கொள்ளிடம் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் - சீரமைப்பு பணியால் தண்ணீர் கிடைக்கும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + To Ariyalur and Sendurai areas Kollidam Partnership Project As water is available through the alignment work Public expectation

அரியலூர், செந்துறை பகுதிகளுக்கு 9 ஆண்டுகளாக முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு வராத கொள்ளிடம் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் - சீரமைப்பு பணியால் தண்ணீர் கிடைக்கும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு