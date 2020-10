மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டில் 340 சாலை விபத்துகளில் 102 பேர் உயிரிழப்பு கூடுதல் போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல் + "||" + In force in Perambalur district 340 in road accidents 102 deaths Additional Police Superintendent Info

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டில் 340 சாலை விபத்துகளில் 102 பேர் உயிரிழப்பு கூடுதல் போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல்