மாவட்ட செய்திகள்

ஏற்காடு அடிவாரம் பகுதியில் தடுப்பணையில் பொதுமக்கள் ஆனந்த குளியல் - காற்றில் பறந்த சமூக இடைவெளியால் கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம் + "||" + In the foothills of Yercaud Civilians in custody Blissful bath Risk of spreading corona infection

ஏற்காடு அடிவாரம் பகுதியில் தடுப்பணையில் பொதுமக்கள் ஆனந்த குளியல் - காற்றில் பறந்த சமூக இடைவெளியால் கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம்