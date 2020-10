மாவட்ட செய்திகள்

தியாகதுருகத்தில் காதல் திருமணம் செய்த அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. - திருச்செங்கோடு கல்லூரி மாணவியை கரம் பிடித்தார் + "||" + Car collides with lorry in Tindivanam: 3 members of the same family were killed

தியாகதுருகத்தில் காதல் திருமணம் செய்த அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. - திருச்செங்கோடு கல்லூரி மாணவியை கரம் பிடித்தார்