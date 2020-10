மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி சங்கிலியாண்டபுரத்தில் கியாஸ் சிலிண்டர் வெடித்து 16 வீடுகள் எரிந்து நாசம் + "||" + In Trichy Chainliyandapuram The gas cylinder exploded and destroyed 16 houses

