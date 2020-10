மாவட்ட செய்திகள்

முத்தண்ணன் குளக்கரையில் வசிப்பவர்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்கும் வரை குடியிருப்புகளை இடிக்க கூடாது - அரசியல் கட்சிகள் கூட்டமைப்பு மனு + "||" + For those who live in Grandfather Pool Do not demolish apartments until alternative location is provided

முத்தண்ணன் குளக்கரையில் வசிப்பவர்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்கும் வரை குடியிருப்புகளை இடிக்க கூடாது - அரசியல் கட்சிகள் கூட்டமைப்பு மனு