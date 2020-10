மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் அருகே, குத்தகைக்கு எடுத்த 5 ஏக்கர் நிலத்தை பட்டா போட்ட இன்ஸ்பெக்டர் - மேலும் பலரிடம் மோசடி செய்ததாக கலெக்டர் அலுவலகத்தில் புகார் + "||" + Near Dindigul, 5 acres of leased land Inspector put the strap

திண்டுக்கல் அருகே, குத்தகைக்கு எடுத்த 5 ஏக்கர் நிலத்தை பட்டா போட்ட இன்ஸ்பெக்டர் - மேலும் பலரிடம் மோசடி செய்ததாக கலெக்டர் அலுவலகத்தில் புகார்