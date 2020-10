மாவட்ட செய்திகள்

100 நாள் வேலையை பேரூராட்சி பகுதியிலும் விரிவுபடுத்தக்கோரி அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தினர் கஞ்சிகலயத்தை உடைத்து ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Seek to extend the 100 day work to the municipality All India Agricultural Workers Union Demonstration of breaking the granary

100 நாள் வேலையை பேரூராட்சி பகுதியிலும் விரிவுபடுத்தக்கோரி அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தினர் கஞ்சிகலயத்தை உடைத்து ஆர்ப்பாட்டம்