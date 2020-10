மாவட்ட செய்திகள்

அவினாசி அருகே பாழடைந்து கிடக்கும் வேணுகோபாலசுவாமி கோவில் புதுப்பிக்கப்படுமா? பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Near Avinashi Dilapidated Will the Venugopalaswamy temple be renovated? Devotees expect

அவினாசி அருகே பாழடைந்து கிடக்கும் வேணுகோபாலசுவாமி கோவில் புதுப்பிக்கப்படுமா? பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு