மாவட்ட செய்திகள்

ஜெயங்கொண்டத்தில், உதவுவதுபோல் நடித்து மூதாட்டியிடம் ஏ.டி.எம். கார்டை பெற்று ரூ.30 ஆயிரம் மோசடி போலீசார் விசாரணை + "||" + In Jeyangkondam, ATM to the grandmother Receiving the card Rs 30,000 fraud police investigation

ஜெயங்கொண்டத்தில், உதவுவதுபோல் நடித்து மூதாட்டியிடம் ஏ.டி.எம். கார்டை பெற்று ரூ.30 ஆயிரம் மோசடி போலீசார் விசாரணை