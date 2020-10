மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தை ஏற்படுத்த காத்திருக்கும் டிரான்ஸ்பார்மரை தாங்கி நிற்கும் மின்கம்பிகள் மாற்றியமைக்க வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை + "||" + Waiting to cause an accident Transformer bearing wires Motorists request to modify

விபத்தை ஏற்படுத்த காத்திருக்கும் டிரான்ஸ்பார்மரை தாங்கி நிற்கும் மின்கம்பிகள் மாற்றியமைக்க வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை