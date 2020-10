மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் பா.ஜ.க. ஆதரவு பெறும் கட்சிதான் தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடிக்கும் - மாநில தலைவர் முருகன் பேச்சு + "||" + In the coming Assembly elections BJP Only the party that gets support will rule in Tamil Nadu - State President Murugan's speech

