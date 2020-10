மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கடை விற்பனையாளர்களுக்கு மின்னணு விற்பனை கருவிகள் வினியோகம் - கலெக்டர் வீரராகவராவ் வழங்கினார் + "||" + For ration shop vendors Distribution of Electronic Sales Tools - Presented by Collector Veeravarao

ரேஷன் கடை விற்பனையாளர்களுக்கு மின்னணு விற்பனை கருவிகள் வினியோகம் - கலெக்டர் வீரராகவராவ் வழங்கினார்