மாவட்ட செய்திகள்

மானூர் அருகே தொழிலாளிக்கு அரிவாள் வெட்டு போலீஸ்காரர் உள்பட 6 பேர் மீது வழக்கு + "||" + A case has been registered against 6 persons, including a policeman, for cutting a scythe near a worker near Manor

மானூர் அருகே தொழிலாளிக்கு அரிவாள் வெட்டு போலீஸ்காரர் உள்பட 6 பேர் மீது வழக்கு