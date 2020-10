மாவட்ட செய்திகள்

கொல்லிமலையில் விவசாயி கொலை: மருமகன்கள் உள்பட 5 பேர் கைது - பிணைய பத்திரத்தை தரமறுத்ததால் கொன்றதாக வாக்குமூலம் + "||" + Farmer killed in Kollimalai: 5 arrested including nephews - Confession of killing for defaulting network bond

கொல்லிமலையில் விவசாயி கொலை: மருமகன்கள் உள்பட 5 பேர் கைது - பிணைய பத்திரத்தை தரமறுத்ததால் கொன்றதாக வாக்குமூலம்