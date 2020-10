மாவட்ட செய்திகள்

கோவை அருகே ருசிகரம்: வயலில் இறங்கி நாற்று நட்ட அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி - பழங்குடியின மக்களின் வாழ்வாதாரம் குறித்து கேட்டறிந்தார் + "||" + Delicious near Coimbatore: Minister SB Velumani loses seedlings in field - Asked about the livelihood of the tribal people

கோவை அருகே ருசிகரம்: வயலில் இறங்கி நாற்று நட்ட அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி - பழங்குடியின மக்களின் வாழ்வாதாரம் குறித்து கேட்டறிந்தார்