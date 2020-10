மாவட்ட செய்திகள்

மராத்தியில் பேச உரிமையாளர் மறுத்ததால் பிரச்சினை நகைக்கடை முன் 20 மணி நேரம் தர்ணா செய்த பெண் எழுத்தாளர் + "||" + The issue is because the owner refused to speak in Marathi The female writer who did the darna for 20 hours in front of the jewelry store

மராத்தியில் பேச உரிமையாளர் மறுத்ததால் பிரச்சினை நகைக்கடை முன் 20 மணி நேரம் தர்ணா செய்த பெண் எழுத்தாளர்