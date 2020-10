மாவட்ட செய்திகள்

முக கவசம் அணிவதில் பொதுமக்கள் அலட்சியம் சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர் கவலை + "||" + Public negligence in wearing face shield is the concern of the Principal Secretary of Health

முக கவசம் அணிவதில் பொதுமக்கள் அலட்சியம் சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர் கவலை