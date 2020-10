மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 1,450 சலூன் கடைகள் அடைப்பு: நாமக்கல்லில் முடிதிருத்தும் தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + 1,450 saloon shops closed in the district: Barber workers protest in Namakkal

மாவட்டத்தில் 1,450 சலூன் கடைகள் அடைப்பு: நாமக்கல்லில் முடிதிருத்தும் தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்