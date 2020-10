மாவட்ட செய்திகள்

பேரளம் அருகே, சாலையை சீரமைக்கக்கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் சாலை மறியல் + "||" + Near Peralam, the Marxist Communist Party staged a road blockade demanding the road be repaired

