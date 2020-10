மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் சிறுமி கொலை வழக்கு: வேலூர் மாவட்டத்தில் 900 சலூன் கடைகள் மூடல் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் + "||" + Dindigul girl murder case: 900 saloon shops closed in Vellore district The petition was filed in the Collector's Office

திண்டுக்கல் சிறுமி கொலை வழக்கு: வேலூர் மாவட்டத்தில் 900 சலூன் கடைகள் மூடல் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்