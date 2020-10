மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் 291 சிறு பாசன குளங்கள் சீரமைப்பு - மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் தகவல் + "||" + Under the civil works project in Dindigul district Rehabilitation of 291 Small Irrigation Ponds - District Monitoring Officer Information

