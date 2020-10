மாவட்ட செய்திகள்

கடலூரில், வாக்குச்சாவடி வாரியாக அ.தி.மு.க. இளைஞர், இளம்பெண்கள் பாசறை குழுக்கள் அமைக்கும் பணி அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + ADMK Youth, The task of forming choirs groups for young women Minister MC Sampath initiated

