மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் பண்டிகையின் போது ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு புதுபானை, மண் அடுப்பு வழங்கவேண்டும் + "||" + During the Pongal festival, ration card holders should be provided with fresh and earthen stoves

பொங்கல் பண்டிகையின் போது ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு புதுபானை, மண் அடுப்பு வழங்கவேண்டும்