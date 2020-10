மாவட்ட செய்திகள்

சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனம்: பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் தொட்டி அமைக்க ரூ.7¾ லட்சமா? - திருப்பூர் மாநகராட்சி விளக்கம் + "||" + Review on social websites Set up the plastic water tank Rs 70 lakh Description of Tirupur Corporation

சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனம்: பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் தொட்டி அமைக்க ரூ.7¾ லட்சமா? - திருப்பூர் மாநகராட்சி விளக்கம்