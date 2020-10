மாவட்ட செய்திகள்

திண்டிவனம் அருகே காட்டுச்சிவிரி ஊராட்சியில் பல லட்சம் ரூபாய் முறைகேடு கிராம மக்கள், 350 பக்க ஆவணங்களுடன் கலெக்டரிடம் புகார் + "||" + Near Tindivanam Millions of rupees of abuse in the panchayat The villagers With 350 page documents Complain to the Collector

திண்டிவனம் அருகே காட்டுச்சிவிரி ஊராட்சியில் பல லட்சம் ரூபாய் முறைகேடு கிராம மக்கள், 350 பக்க ஆவணங்களுடன் கலெக்டரிடம் புகார்