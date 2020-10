மாவட்ட செய்திகள்

இந்த ஆண்டு 59 குழந்தை திருமணங்கள் தடுத்து நிறுத்தம் கலெக்டர் சந்திரசேகர் சாகமூரி தகவல் + "||" + This year 59 child marriages have been stopped Information from Collector Chandrasekhar Sagamuri

இந்த ஆண்டு 59 குழந்தை திருமணங்கள் தடுத்து நிறுத்தம் கலெக்டர் சந்திரசேகர் சாகமூரி தகவல்