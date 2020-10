மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை அருகே, கிராம காவல்பணியை குறிக்கும் அரியவகை கல்வெட்டு கண்டெடுப்பு + "||" + Near Madurai, Representing the village guard Discovery of a rare inscription

மதுரை அருகே, கிராம காவல்பணியை குறிக்கும் அரியவகை கல்வெட்டு கண்டெடுப்பு