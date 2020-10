மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் அருகே, கோவில் உண்டியலை உடைத்து ரூ.50 ஆயிரம் திருட்டு - மர்ம நபர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Near Vellore, Temple of Rs.50 thousand thefts untiyalai break - Police webcast for mysterious individuals

