மாவட்ட செய்திகள்

தொற்று அதிகரிப்பதால் கேரளாவில் இருந்து குமரிக்கு வருபவர்களிடம் கொரோனா பரிசோதனை - ஒரு வாரத்தில் 1,500 பேரிடம் சளி மாதிரி சேகரிப்பு + "||" + From Kerala due to increasing infection Corona test for visitors to Kumari - Mucus sample collection for 1,500 people a week

தொற்று அதிகரிப்பதால் கேரளாவில் இருந்து குமரிக்கு வருபவர்களிடம் கொரோனா பரிசோதனை - ஒரு வாரத்தில் 1,500 பேரிடம் சளி மாதிரி சேகரிப்பு