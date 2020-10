மாவட்ட செய்திகள்

வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று புதுவையில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சி தான் அமையும் நாராயணசாமி உறுதி + "||" + Narayanasamy is confident of winning the coming assembly elections and forming a Congress-led government in Puthuvai

வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று புதுவையில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சி தான் அமையும் நாராயணசாமி உறுதி