மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மனோகரன் உள்பட 2 பேர் பலி - மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற போது லாரி மோதியதால் பரிதாபம் + "||" + Former Sivagangai MLA 2 killed, including Manokaran - It is a pity that the lorry collided while going on a motorcycle

சிவகங்கை முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மனோகரன் உள்பட 2 பேர் பலி - மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற போது லாரி மோதியதால் பரிதாபம்