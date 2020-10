மாவட்ட செய்திகள்

ஆர்.எஸ்.மங்கலம் அருகே, இலங்கைக்கு கடத்த பதுக்கி வைத்திருந்த 200 கிலோ கடல் அட்டைகள் பறிமுதல் - 2 பேர் கைது + "||" + Near RS.Mangalam, Who had been hoarded for smuggling to Sri Lanka 200 kg sea cards confiscated - 2 arrested

ஆர்.எஸ்.மங்கலம் அருகே, இலங்கைக்கு கடத்த பதுக்கி வைத்திருந்த 200 கிலோ கடல் அட்டைகள் பறிமுதல் - 2 பேர் கைது