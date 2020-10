மாவட்ட செய்திகள்

கோத்தகிரி அருகே, துப்பாக்கி முனையில் இளம்பெண்ணை கடத்தி நகை பறிப்பு - 2 பேர் கைது + "||" + Near Kotagiri, The young girl was abducted at gunpoint jewelry flush - 2 people arrested

கோத்தகிரி அருகே, துப்பாக்கி முனையில் இளம்பெண்ணை கடத்தி நகை பறிப்பு - 2 பேர் கைது