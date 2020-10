மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் சிகிச்சை மையத்தில் கொரோனா நோயாளிகள் உணவு சாப்பிடாமல் திடீர் போராட்டம் - அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை + "||" + At the gudalore Treatment Center Corona patients suddenly struggle without food - Officials negotiate

கூடலூர் சிகிச்சை மையத்தில் கொரோனா நோயாளிகள் உணவு சாப்பிடாமல் திடீர் போராட்டம் - அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை