மாவட்ட செய்திகள்

நேரடி பணபரிமாற்றம் தொடர்பாக 9 லட்சம் பயனாளிகளிடமிருந்து எந்த புகாரும் இல்லை கவர்னர் கிரண்பெடி தகவல் + "||" + No complaints from 9 lakh beneficiaries regarding direct money transfer: Governor Kiranpedi

நேரடி பணபரிமாற்றம் தொடர்பாக 9 லட்சம் பயனாளிகளிடமிருந்து எந்த புகாரும் இல்லை கவர்னர் கிரண்பெடி தகவல்