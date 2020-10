மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்குடி நகராட்சி பகுதியில் பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணிகள் தாமதம் ஏன்? கார்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி. ஆய்வு + "||" + In the Karaikudi municipal area Why are sewerage projects delayed? Karthi Chidambaram MP Study

காரைக்குடி நகராட்சி பகுதியில் பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணிகள் தாமதம் ஏன்? கார்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி. ஆய்வு