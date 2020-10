மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் 7 ஆயிரம் அரசு பள்ளிகளில் ‘ஸ்மார்ட்’ வகுப்பறைகள் ஏற்படுத்தப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேச்சு + "||" + In 7 thousand government schools in Tamil Nadu ‘Smart’ classrooms will be established - Minister Senkottayan speech

தமிழகத்தில் 7 ஆயிரம் அரசு பள்ளிகளில் ‘ஸ்மார்ட்’ வகுப்பறைகள் ஏற்படுத்தப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேச்சு