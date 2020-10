மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் கால்வாய் தோண்டிய போது தடுப்புச்சுவர் சரிந்து விழுந்து இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய தொழிலாளி - தீயணைப்பு வீரர்கள் 1 மணிநேரம் போராடி மீட்டனர் + "||" + When digging the canal in the feeder Worker trapped in the rubble when the retaining wall collapsed

ஊட்டியில் கால்வாய் தோண்டிய போது தடுப்புச்சுவர் சரிந்து விழுந்து இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய தொழிலாளி - தீயணைப்பு வீரர்கள் 1 மணிநேரம் போராடி மீட்டனர்