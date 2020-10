மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் திருத்த சட்டத்தால் விவசாயிகளுக்கு எந்த பயனும் இல்லை விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பேச்சு + "||" + By the Agriculture Amendment Act There is no benefit to farmers Of agricultural associations Coordinating Committee Chairman Speech

வேளாண் திருத்த சட்டத்தால் விவசாயிகளுக்கு எந்த பயனும் இல்லை விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பேச்சு