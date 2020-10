மாவட்ட செய்திகள்

சப்-இன்ஸ்பெக்டர்கள் வேறு மாவட்டத்திற்கு மாற்றப்படுவார்கள்: அதிகாரிகள் உறுதிமொழியால் முடிவுக்கு வந்த போராட்டம் + "||" + Sub-inspectors will be transferred to another district: the struggle that ended with the promise of the authorities

சப்-இன்ஸ்பெக்டர்கள் வேறு மாவட்டத்திற்கு மாற்றப்படுவார்கள்: அதிகாரிகள் உறுதிமொழியால் முடிவுக்கு வந்த போராட்டம்