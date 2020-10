மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையால் பெருஞ்சாணி அணையில் இருந்து 3 ஆயிரம் கனஅடி உபரிநீர் திறப்பு - ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு + "||" + By continuous rain From the dam 3 thousand cubic feet of overflow opening Flooding in rivers

தொடர் மழையால் பெருஞ்சாணி அணையில் இருந்து 3 ஆயிரம் கனஅடி உபரிநீர் திறப்பு - ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு