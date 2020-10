மாவட்ட செய்திகள்

சாயல்குடியில், தமிழ் பெயர்களுடன் 13-ம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு + "||" + Discovery of 13th century inscription with Tamil names at Sayalgudi

