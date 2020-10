மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் புதிதாக 7,184 பேருக்கு வைரஸ் தொற்று பெங்களூருவில் கொரோனா பலி 3,500 ஆக உயர்வு - சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + 7,184 new cases of virus in Karnataka Corona death toll rises to 3,500 in Bangalore Health Information

கர்நாடகத்தில் புதிதாக 7,184 பேருக்கு வைரஸ் தொற்று பெங்களூருவில் கொரோனா பலி 3,500 ஆக உயர்வு - சுகாதாரத்துறை தகவல்