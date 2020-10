மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை டவுன் நெல்லையப்பர் கோவிலில் நவராத்திரி விழா தொடங்கியது + "||" + The Navratri festival started at Nellaiyappar Temple in Nellai Town

நெல்லை டவுன் நெல்லையப்பர் கோவிலில் நவராத்திரி விழா தொடங்கியது