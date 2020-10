மாவட்ட செய்திகள்

கல்லல் வாரச்சந்தையில், முக கவசம் அணியாமல் கூடும் கூட்டத்தால் கொரோனா பரவும் அபாயம் + "||" + At the stone weekly market, there is a risk of corona spreading by crowds who may not wear face masks

கல்லல் வாரச்சந்தையில், முக கவசம் அணியாமல் கூடும் கூட்டத்தால் கொரோனா பரவும் அபாயம்